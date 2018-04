Zo eet je een tompouce zonder te knoeien

Koningsdag is een feestje waarbij een heerlijke tompouce bijna niet kan missen. In het oranje dan wel natuurlijk. Maar hoe eet je dat ding nu zonder dat alles onder zit?

Marian Mudder en Daniëlle Hermans geven in hun boek ‘Fooddetective. Beroemde gerechten en hun verhaal’ wat tips om deze lekkernij te verorberen zonder te knoeien. De meest voor de hand liggende is om de twee kanten apart op te eten.

Op de zij

Vind je de bovenkant alleen nu wat droog? Verdeel dan de room gelijkmatig over de boven en onderkant. En mocht je nu wel alles tegelijk willen proeven, dan kun je de tompouce op zijn zij leggen. Hierdoor zal de pudding blijven zitten. Daarnaast kun je de bovenkant nog als het ware vastplakken onder onderkant. Zo heb je alle lagen, maar dan in een andere volgorde.

Als een mes

Ook kun je jouw vorkje nog als een soort mes gebruiken. Je doet het zo: zet je vork loodrecht op de glazuurlaag en schuif deze als een mes heen en weer. Hierdoor heb je als het goed is een netjes stukje tompouce. Als laatste tip kun je deze techniek gebruiken om eerst allemaal kleine vierkantjes te maken. Deze eet je dan met gemak op! Wij zeggen: een beetje knoeien hoort erbij, eet vooral ook zoals jij het handig vindt.

