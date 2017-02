Deze titels worden eind februari van Netflix verwijderd

Soms is er niets fijner dan na een lange dag op de bank ploffen met een pot thee en heel veel chocola. En je lievelings serie op Netflix natuurlijk. Maar beeld je eens in dat die serie plots niet meer te bekijken is. Horror! Helaas kán dit je binnenkort gebeuren, want eind deze maand verwijderd Netflix 121 titels. Nooo…

Mentale voorbereiding

Gelukkig is de maand nog niet voorbij en heb je dus nog heel even de tijd om je mentaal voor te bereiden op deze hefitge gebeurtenis. En dus kun je twee dingen doen: óf je gaat de komende dagen binge watchen, óf je zorgt dat je de series en films via een andere aanbieder of op dvd kunt bekijken. Want wat is het leven zonder series?!

Rechten

Afgelopen oktober vierden we nog een klein feestje, omdat er toen plots 395 nieuwe titels aan Netflix Nederland werden toegevoegd. Maar wat bleek? Netflix had maar voor een half jaar rechten op deze titels, waardoor een groot deel daarvan nú alweer verwijderd moet worden. Vanaf 27 februari tot en met de eerste dagen van maart verdwijnen er dus 121 titels.

Series en films

Er verdwijnen niet alleen series, maar ook films. Onder andere de films Chef, How to Lose a Guy in Ten Days, No Strings Attached en Grease, maar ook Dreamgirls en A Beautiful Mind zullen vanaf 1 maart niet langer te bekijken zijn via Netflix. Wat series betreft, lijkt het voornamelijk te gaan om heel veel fijne Zweedse titels. Welke series en films er allemaal zullen verdwijnen, kun je hier bekijken. It’s a sad day…

