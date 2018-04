Eten als Jack & Rose: dit stond er op het menu in de Titanic

We kunnen Titanic wel honderd keer blijven kijken en nog moeten we een traantje wegpinken bij die ene scène. En om je nog iets meer te kunnen voorstellen hoe het leven op de boot moet zijn geweest, is nu ook het menu bekend gemaakt.

Officier Charles Lightoller heeft deze menukaart jarenlang bewaard nadat hij op 2 april 1912 aan boord ging tijdens de testrit. Hij gaf het stukje papier daarna aan zijn vrouw als souvenir, net voordat de Titanic naar wat nu blijkt haar laatste reis ging maken. De officier overleefde het ongeluk en overleed veertig jaar later aan een chronische hartziekte.

Veiling

Wat hij te eten kreeg? Lam met muntsaus, geroosterde kip, spinazie en gekookte aardappelen. Mocht je nu ook dit speciale blaadje in je bezit willen hebben, dan kan dat. Het menu wordt namelijk geveild voor 114.000 euro. Aardig aan de prijs, maar volgens het veilinghuis Henry Aldridge gaat het om: ‘een van de meest zeldzame Titanic-menukaarten die er bestaan’.

