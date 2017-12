Tips van tuinders: zo bescherm je jouw planten tegen de winter

Je kent vast de frustratie: de planten die je met veel zorg in de lente en zomer hebt laten bloeien, verschrompelen in de winter voor je neus. Nu Nederland weer onder een dikke laag sneeuw lag, is de grote vraag: hoe bescherm ik mijn planten tijdens de vorst? Wij vroegen Werkspot hoveniers om hun beste tips.

Probeer eens een kas

Kassen zijn een prima manier om je planten tegen de kou te beschermen. Je hoeft geen hovenier te zijn om zo’n kas te kunnen plaatsen, tegenwoordig zijn kun je ‘afneembare’ of mini-kassen kopen die je vrij eenvoudig om je kwetsbare planten heen zet. Planten in potten zijn erg gevoelig voor kou, isoleer ze daarom extra goed. Denk bijvoorbeeld aan bubbeltjesfolie – gewoon te koop in het tuincentrum – dat je aan de binnenkant van de pot bekleedt. Laat de onderkant vrij, zodat het water goed afgevoerd kan worden.

Makkelijke bodembedekkers

Bodembedekkers zijn niet alleen handig om onkruid tegen te gaan, je kan ze ook prima gebruiken om je planten tegen de vorst te beschermen. Boomschors en houtsnippers zijn de bekendste bodembedekkers, maar niet iedereen vindt dit even mooi. Herfstbladeren zijn ook een goede manier om de kou tegen te houden. De kou zet deze bladeren bovendien automatisch om tot voedingsstoffen, wat weer goed is voor de vruchtbaarheid van je grond. Wees dus niet te snel met het opruimen van je tuin na de herfst. Plantenresten, compost, karton en stro zijn minder bekende bodembedekkers die ook goed werken.

Verlichting als warmtebron

Met de kerst in aantocht maken veel mensen hun tuin gezellig met verlichting. Wist je dat je deze lampjes ook als vorstbeschermers in kan zetten? Leg de kerstverlichting of lichtslang in een plastic tas en plaats ze tussen je planten. De lampjes geven een prettige warmte af, maar gebruik ze echt alleen bij zeer strenge vorst.

Plant slim

Voorkomen is beter dan genezen natuurlijk, dus weet wat je plant! Er zijn prachtige planten en bloemen die het prima doen tijdens de kou, dus dat is de makkelijkste basis voor jouw kleurrijke wintertuin. Viooltjes, narcissen en cyclamen kennen de meeste mensen wel, maar denk ook aan verschillende klimplanten die goed bestand zijn tegen lage temperaturen, zoals klimop, blauwe regen, jasmijn en bergenia.

