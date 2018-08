Als je ver van huis bent, wil je natuurlijk thuiskomen met de mooiste vakantiefoto’s. Niet alleen van de adembenemende omgeving, maar óók van jezelf en je reisgezelschap. Dan wil je daar wel zo goed mogelijk op staan, toch?

Heb jij op negen van de tien foto’s je ogen dicht of was je nog bezig met je haar goed doen op het moment dat het kiekje gemaakt werd? Met een paar simpele tips zorg je ervoor dat je niét de foto verpest.

1. Geen ‘cheese’

Al van jongs af aan wordt het waarschijnlijk tegen je gezegd wanneer er een kiekje gemaakt moet worden: say cheese! Toch zou je beter een ander woord kunnen zeggen om niet met een neplach op de foto te staan, namelijk ‘thursday’. Zo zorg je ervoor dat je gezicht er een stuk meer ontspannen uitziet.

2. Tong achter je tanden

Nog een tip voor een natuurlijkere glimlach: duw het puntje van je tong tegen de achterkant van je voortanden. Zo voorkom je niet alleen een fake smile, maar zorg je er ook voor dat je gezicht slanker lijkt.

3. Kin omhoog

Om je jukbeenderen beter uit te laten komen, is het een slim idee om je kin net een beetje omhoog te steken. Bovendien zie je er dan een stuk zelfverzekerder uit op de foto.

4. In het licht kijken

Heb je vaak rode ogen op (vakantie)foto’s die in het donker gemaakt zijn met de flits aan? Dit komt doordat je pupillen vernauwen door het plotselinge licht. Je kunt dit voorkomen door eerst naar een andere lichtbron te kijken voordat de foto gemaakt wordt. Zo zorg je er namelijk voor dat de pupillen al wat kleiner zijn.

5. Vogelperspectief

Als je geen selfie maakt maar iemand inschakelt om het knopje van de camera in te drukken, is het een kwestie van de juiste hoek uitzoeken. Zo bereik je vaak het beste resultaat als de fotograaf nét iets hoger zit dan jij. Het is een kwestie van proberen en kijken wat je zelf mooi vindt.

Beeld: iStock