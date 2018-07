De wilde weg: tips & tricks voor jouw volgende roadtrip

Ultieme vrijheid beleven en in korte tijd zo veel mogelijk zien? Met een roadtrip gaat dat zeker lukken. Hit the road!

Planning

Maak van tevoren een globale planning waarin je vastlegt wanneer je ongeveer waarheen trekt. Zo hoef je tijdens je vakantie zelf niet voortdurend dingen uit te zoeken en kun je vooral genieten.

Google Maps

Gps is handig in het buitenland, al kun je ook gewoon met apps als Google Maps of Waze je weg vinden, nu de roamingkosten in de EU zijn weggevallen. Een ouderwetse wegenkaart is leuk om inzicht te krijgen in je bestemming en je tussenstops aan te geven.

Auto laten checken

Rijd je met je eigen auto ergens heen, zorg er dan voor dat die goed nagekeken is voor je vertrekt en dat je verzekeringen in orde zijn voor het geval er iets misgaat.

Huurauto

Geen fan van überlang in de auto zitten? Vlieg dan naar je bestemming en boek een huurauto. Zeker weten dat er niets misgaat? Neem dan een allriskverzekering. Je hebt een creditcard nodig om een auto te huren, zodat de waarborgsom geblokkeerd kan worden. Kies ervoor je auto met dezelfde benzinestand weer in te leveren; met een volle tank vertrekken en die leeg afleveren kost je vaak meer. Nog meer besparen? Boek dan op tijd en kies een verhuurbedrijf dat buiten de luchthaven ligt. Daar moet je dan wel naartoe met een shuttlebusje, maar je spaart er zo veel mee uit dat het de moeite meer dan waard is.

