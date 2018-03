Thuisbakkers opgelet! Heel Holland Bakt zoekt kandidaten voor nieuw seizoen

Voel jij je in de keuken als een vis in het water wanneer het om het bakken van taarten en cakes gaat? Dan moet je beslist even blijven hangen. De redactie van Heel Holland Bakt is namelijk nog naarstig op zoek naar kandidaten voor het nieuwe seizoen. En daar kun jij dus bij zijn. Als je je nu opgeeft tenminste.



Hoewel het nog niet bekend is wanneer de opnames van het nieuwe seizoen beginnen, zijn ze bij Omroep Max wel al druk bezig met baktalenten te verzamelen. En wanneer het bakken van taarten inmiddels jouw tweede natuur is, mag je deze kans natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. Inmiddels weten we dat het programma onwijs populair is en kan jij heel Nederland nu dus kennis laten maken met jouw baksels.

Uitdaging

Uiteraard laten ze niet iedereen toe. Dus mocht jij net een cupcakeje of een cake kunnen bakken, dan adviseren we je om nog even flink door te oefenen. Maar ben jij niet bang voor een leuke uitdaging en weet jij wel raad met allerlei attributen, dan is dit de kans die je niet mag laten schieten. Om mee te kunnen doen moet je alleen nog wel even een uitgebreide vragenlijst invullen.

Ambitie

Zo willen ze bij Omroep Max graag weten wie jouw favoriete Heel Holland Bakt-kandidaat aller tijden is, zijn ze benieuwd of jij enigszins weet hoe je chocolade kunt temperen en willen ze ook graag je allergrootste ambitie in het leven weten. En vooral op de laatste vraag is enige creativiteit een vereiste. Aanmelden kan overigens nog tot 15 april, dus twijfel zeker niet te lang. En wie weet zien we jou dan over een tijdje op de buis!

