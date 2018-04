In dit plaatsje in Nederland zijn alle huizen helemaal wit

Voor witte idyllische huisjes naar het buitenland? Think twice. Ook gewoon hier in Nederland ervaar je dat vakantiegevoel.

En wel in het Limburgse Thorn. Deze plek staat niet voor niks bekend als ‘het witte stadje’. Bijna alle huizen zijn namelijk in deze kleur geschilderd en dat levert een zeer fotogeniek plaatje op. Veel toeristen komen dan ook op dit plaatsje af en wij snappen wel waarom. Naast dat je er leuke kiekjes kunt trekken, kun je ook nog genieten van een heerlijk hapje of drankje. Of je gaat naar een van de bezienswaardigheden in het historisch centrum. Genoeg te doen dus!

Beeld: Instagram & eigen foto