The Year of Design: Op deze interieur-events moet je deze maand zeker aanwezig zijn

Interieur- en designlovers opgelet, want 2017 is uitgeroepen tot The Year of Design. Deze maand worden er meerdere evenementen georganiseerd waarop verschillende interieurstijlen in de schijnwerpers gezet zullen worden. Van Eindhoven tot Rotterdam en Amsterdam, wij vertellen jullie wanneer je waar moet zijn.

1. Mono Japan 2017 @ Lloyd Hotel & Cultural Embassy, Amsterdam

Fans van de Japanse interieurstijl moeten van 3 tot 5 februari in het Lloyd Hotel in Amsterdam zijn. Maar liefst 25 merken zullen de grote ruimtes veranderen in speciale exposities die het verhaal achter de producten het best kunnen weergeven. Je wordt er ondergedompeld in de Japanse leefwereld met niet enkel oog voor interieur, maar ook eten en drinken. Onder andere keramiek, textiel, meubels, thee en sake staan drie dagen lang in de belangstelling.

Een dagticket kost €12,50 en voor drie dagen betaal je €22,50.

2. Design Year Weekend @ Philips Museum en Kazerne, Eindhoven

Nieuwsgierig hoe het Philips Lighting Design team ideeën tot innovatie brengt? Dan moet je op 11 en 12 februari in designstad Eindhoven zijn. Het hele weekend zal in het Philips Museum en exporestaurant Kazerne de designgeschiedenis van ons land besproken worden met een lunch of diner als kers op de taart.

Deelnemen aan het Design Year Weekend kost €14.

3. Design Icons 2017 @ De Kromhouthal, Amsterdam

Design Icons is een jaarlijks evenement waar het beste vintage design van heel Europa aangeboden wordt. Dit jaar zullen zestig professionele vintage designhandelaren op 11 en 12 februari een divers aanbod van interieur objecten verkopen aan zowel de professional als aan het brede publiek. Van beroemde klassiekers tot onbekend design, met Eames naast Mies van der Rohe en van Italian-chic tot stoer industrieel.

Een dagticket op zaterdag kost €10 en op zondag betaal je slechts €5.

4. OBJECT Rotterdam 2017 @ ss Rotterdam, Rotterdam

Liefhebbers van modern design moeten van 10 tot 12 februari op het cruiseschip ss Rotterdam. Meer dan 75 bekende en opkomende talenten zullen drie dagen lang hun werk presenteren en voor het eerst zullen ook de oude machinekamers van het schip gebruikt worden. Maar er is nog meer: speeddates op vrijdag, een ontwerp-bingo op zaterdag en een spetterende actie om het weekend af te sluiten.

Een dagticket kost €10.