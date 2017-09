Terug van vakantie? Tips om je tuin weer (snel) netjes te maken

Als je na je vakantie thuiskomt en je tuin in stapt, is het soms weleens schrikken. Verdorde bloemen van de hitte, gras dat tientallen centimeters hoog staat, zand over je normaal gesproken zo nette terras. Hoe ga je nu het slimst te werk? Loes, Libelle’s tuinvlogger, geeft handige tips. Zo kun je ook ná je vakantie nog wekenlang genieten van je tuin of balkon.

Lees ook: Waar moet je op letten bij het snoeien van lavendel? Tuinvlogger Loes vertelt het je

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10

Tekst: Libelle | Beeld: Sanoma Beeldbank