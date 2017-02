‘Temptation’-verleidster Pommeline had een moeilijke jeugd: ‘Ze zeiden vaak “dikke” tegen mij’

Er worden heel wat gemene dingen naar het hoofd van Pommeline – de ‘Temptation’-verleidster met 400 cc aan humor – gesmeten. En het is niet de eerste keer dat Pommeline door zo’n moeilijke periode gaat. ‘Ik werd vroeger gepest.’

Ondertussen kent iedereen in Nederland en Vlaanderen een zekere Pommeline Tillière. De blondine valt dankzij haar uiterlijk en geniale uitspraken dan ook extra hard op in ‘Temptation Island‘. Ze krijgt helaas wel wat negatieve commentaren te horen, en dat was vroeger ook het geval.

“Ik was het kindje dat vroeger alleen op de speelplaats stond”

Tijdens haar jeugd had Pommeline het niet makkelijk. “Ik was wat mollig en daar kwamen opmerkingen over”, vertelt de verleidster in Het Laatste Nieuws. “Ze zeiden dan iets over mijn vetrolletjes of ze riepen ‘dikke’ naar mij.” Pommeline probeerde het van zich af te zetten, maar dat lukte niet altijd. “Zoiets neem je voor de rest van je leven mee.”

Bron: Het Laatste Nieuws