Het eerste teckelmuseum ter wereld is geopend en daar wil je heen

Deze kleine ‘worstjes’, zoals we ze liefkozend noemen, verdienen al jaren een eigen museum. Dat er dus nu eindelijk eentje is geopend, werd de hoogste tijd. En we hoeven er alleen maar de grens voor over te steken.

In Passau, in Duitsland, vind je het teckelmuseum. Heel gek is het niet dat in dit plaatsje een eerbetoon aan deze hondjes komt, want in Beieren zie je vooral veel van deze beesten. De eigenaren Josef Küblbeck en Oliver Storz hebben zelf ook teckels en vonden het de hoogste tijd voor een museum.

Teckelsnacks

Wel 25 jaar lang verzamelden de twee zo’n 4.500 spullen die ze nu dus tentoon gaan stellen. Deze pracht en praal wordt weer onderverdeeld in thema’s, zoals ‘de teckel en de jacht’, ‘de teckel en het bier’, ‘de teckel als muze’ en onze favoriet, ‘de slapende teckel’. Er zijn asbakken in de vorm van deze viervoeter, oorbellen, zoutvaatjes. En het pronkstuk: de enorme gouden teckel Waldi, de mascotte van de Olympische Spelen in 1972. Ook is het een goede oppepper voor het toerisme in de Duitse stad, want overal kun je ook snacks vinden in het teken van dit geweldige ras. Denk aan teckelpizza’s, teckelpralines en nog veel meer! Een tripje naar Duitsland staat bij ons in ieder geval al op de planning.

Bron: Newsmonkey | Beeld: iStock