Baby’s slepen rijen aan credits binnen voor hun schattigheid. Daarom kunnen we bij Flair geen genoeg krijgen van lieve babyfilmpjes. Maar wat gebeurt er als je je hummeltje voor het eerst avocado laat proeven? Of citroen? In deze video ontdek je of ze dan nog steeds zo schattig zijn…

Lees ook: Herkenbaar voor alle ouders (en opa’s en oma’s): moeilijke eters

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome