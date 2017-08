Sylvie geeft haar zoon Liam vijftien maanden borstvoeding

Langer dan een jaar borstvoeding? Dan kun je rekenen op scheve gezichten. Het kan deze moeders weinig schelen.

Sylvie (27) geeft haar zoon Liam vijftien maanden borstvoeding, maar moet eigenlijk stoppen, omdat ze zwanger wil worden.

‘Vroeger vond ik het raar: moeders die langer dan een paar maanden borstvoeding gaven. Mijn tante voedde een halfjaar en dat vond ik al lang. Ik dacht dat het iets was voor hippies of in elk geval voor mensen die alternatiever zijn dan ik. Eerlijk gezegd stond ik aanvankelijk zelfs niet te springen om borstvoeding te geven. Ik was bang dat het niet zou lukken of pijn zou doen. Maar omdat ik er wel van overtuigd was dat borstvoeding het beste is voor je kind, besloot ik het een kans te geven… En ik vond het fantastisch. Ik had nooit verwacht dat borstvoeding zo’n innige band met je kind zou scheppen en dat het zo natuurlijk en tegelijkertijd zo intiem zou aanvoelen. Ik geniet zo erg van dat moment met Liam aan de borst. Ook nu nog, nu hij groter is, en hij me zo lief aankijkt en over mijn wang aait. Dat moment koester ik nog te erg om op te geven.’

We zien wel

‘Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Ik ga twee weken voeden, dacht ik eerst. Ik zou wel zien of het lukt. En het ging meteen goed: Liam dronk goed, ik gaf voldoende melk. Toen werd het plan zes maanden, tot ik weer zou gaan werken. Toen Liam vier maanden was, begon ik met af en toe een beetje gekolfde moedermelk in een flesje aan te bieden. Maar Liam weigerde. En bleef weigeren. Alle mogelijke flessen hebben we geprobeerd, maar Liam bleef van de borst drinken. Zo heeft mijn zoon eigenlijk zelf beslist om nog door te gaan met borstvoeding. Hij was duidelijk nog niet klaar om te stoppen, en ik – als ik eerlijk ben – ook niet. Het voelde nog steeds zo goed aan, dat we gewoon doorgingen. Gelukkig wilde hij tegen de tijd dat ik weer aan het werk ging wél uit een fles drinken, maar alleen als ik niet in de buurt was. Aan stoppen dacht ik ondertussen niet meer.

Ziek

Toen Liam negen maanden oud was, werd hij plotseling ziek. Hij moest zelfs even opgenomen worden in het ziekenhuis. Eten wilde hij niet, maar hij bleef wel aan de borst drinken. Dat sterkte me in mijn idee dat ik goed bezig was, dat Liam echt nog borstvoeding nodig had. Dus dacht ik: kom, we gaan voor een jaar. En nu is hij dus al vijftien maanden. Weet je: elke leeftijd heeft zijn charmes. Dat maakt het zo’n moeilijke beslissing. Als Liam wil drinken, neemt hij mijn hand en legt die op mijn borst, alsof hij wil zeggen: kom mam, ik heb dorst, haha. Overdag geven we hem meestal groeimelk in een fles, maar ’s avonds en voor zijn dutje wil hij de borst.

Meer dan drinken

Voor hem is het meer dan drinken, het is een knuffelmoment, even met mama alleen. Ook als ik thuiskom van mijn werk, is het vaak het eerste wat hij van me vraagt: even drinken. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld uit de drukte van een familiefeest te ontsnappen en op een rustige plek te gaan zitten met Liam aan de borst. Ook Liam geniet daar enorm van. Als zijn vader of iemand anders hem in bed stopt, valt hij meestal meteen in slaap. Als ik dat doe, duurt het meer dan een halfuur: wat drinken, even knuffelen… Ik voel dat hij nog veel behoefte heeft aan mijn nabijheid en ik kan hem dat niet weigeren.’

Tweede kind

‘Eigenlijk zeg ik nu al zes maanden: nog even en dan stop ik. We willen graag een tweede kind, maar doordat ik borstvoeding geef, heb ik nog geen regelmatige cyclus. Het is een moeilijke beslissing: laat ik mijn zoon nog langer genieten of kies ik voor het kind dat er nu nog niet is? Als het van mijn man afhing, was ik al gestopt met voeden. Hij was sowieso nooit echt een voorstander, vond borstvoeding net als ik een beetje raar, maar hij liet de keuze aan mij over. Ook nu nog: hij steunt me en vindt dat ik zelf moet beslissen wanneer ik stop, maar voor hem had dat al gisteren mogen zijn. Aan de andere kant heeft hij niets te klagen: doordat ik borstvoeding geef, heeft hij nog niet één nacht hoeven opstaan voor Liam. Ook mijn familie heb ik moeten overtuigen. Ze begrijpen niet waarom ik al zo lang voed.

‘Bijt hij niet?’

Bij hun generatie bestaan er immers nog zo veel misverstanden over borstvoeding. Maar ze zijn inmiddels wel bijgedraaid, net als mijn man. Maar rare opmerkingen krijg ik nog genoeg. ‘Bijt hij niet? Hij heeft toch al tanden?’ En ja, ook de vergelijking met een melkkoe is al eens gevallen. Ik negeer die opmerkingen, al vind ik het wel vervelend. Maar van vreemde mensen die raar kijken, trek ik me niets aan, al zal ik wel altijd discreet voeden, met een doek over Liam heen. Soms word ik er wel onzeker van, hoor. Gaat Liam het later niet raar of vies vinden dat hij zo lang aan de borst heeft gedronken? Maar wanneer ik hem dan voed, weet ik weer waarom ik het doe. Dan vallen alle twijfels weg en doe ik wat mijn hart me ingeeft. Iets mooiers dan borstvoeding is er niet.’

