Say what?! Sushi was ooit een stuk groter

Bij een avondje sushi kun je wel blijven bestellen zonder vol te zitten. Ergens ideaal, want zo kun je lekker veel proeven. Toch was jouw geliefde rolletje ooit een stuk groter.

Natuurlijk zijn er grotere varianten, maar toch blijft het gemiddelde stukje sushi vrij bescheiden. De Japanse website Tenpo geeft dan ook aan dat jouw favoriete eten vroeger wel 2 tot 4 keer (!) groter was dan nu. Is dat even balen.

You’re my soymate

En als sushi ook jouw ‘soymate’ is, dan wil je vast ook even weten hoe het nu precies zit. Veel reizigers trokken tussen 1603 en 1868 door Tokio, de stad waar sushi ooit is ontstaan. En omdat al dat toeren hongerig maakt, waren deze mensen op zoek naar iets wat ze mee konden nemen op reis. De eisen? Snel klaar en goed vullend. De grootte in die tijd was genoeg om na 2 stuks al vol mee te zitten. Dat maakt ‘all you can eat’ ineens een stuk minder leuk.

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock