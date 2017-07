Superromantisch: dit weekend kun je vallende sterren kijken

Lekker buiten samen naar de vallende sterren kijken. Wat is er nu romantischer? Dit weekend kan het: als je geluk hebt, zie je er wel 24 per uur.

Natuurlijk is een vallende ster niet een echte ster, maar een stofdeeltje of brokje steen dat met hoge snelheid de dampkring van de aarde binnenkomt en verbrandt. Door de energie die vrijkomt in de vorm van een lichtflits, ziet het eruit als een vallende ster.

Tussen 02.00 en 04.00

Mocht je nu van plan zijn de komende nachten buiten je tent op te zetten om het schouwspel mee te maken: tussen 02.00 en 04.00 uur is het de beste tijd om ze te zien. Dan is namelijk de maan onder en is het donker genoeg om de lichtflitsen goed te zien.

via GIPHY

Bron: ED & Weeronline