Dit zou de hack zijn om suède schoenen weer makkelijk schoon te krijgen

Suède is misschien wel een van de lastigste stoffen om netjes te houden. Een beetje regen of viezigheid gaat er niet zomaar af en voor je het weet zijn jouw schoenen verpest. Deze hack maakt het schoonmaken een fluitje van een cent.

Twitteraar Kiera O’ Hagan ontdekte deze geniale hack en besloot het op Twitter met de hele wereld te delen. Dat is maar goed ook, want nu kunnen wij dit ook eens uit gaan proberen. En alles wat je nodig hebt is een flesje micellair water.

Wondermiddel

Waarom dat nu zo goed werkt? Dit goedje trekt vuil aan als een magneet door de kleine moleculen (micellen) in het water. Niet alleen jouw huid wordt hierdoor goed schoon, maar het schijnt dus ook goed te zijn voor jouw schoenen. Je dept het micellair water voorzichtig op de vlek(ken) en wrijft het daarna droog met een wattenschijfje of ander zacht doekje. Zelfs op witte suède schoenen zou dit een wondermiddel moeten zijn, maar wij raden aan om het eerst te proberen op een wat oudere schoen. Mocht het tóch fout gaan, heb je in ieder geval niks verpest.

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q — kiera (@kieraohagan) 22 januari 2018

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Shutterstock