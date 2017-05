Stroopwafelwinkel opent deuren in hartje Amsterdam

Onze hoofdstad barst al van de leuke winkeltjes, restaurants en bars, maar toch blijven er maar leuke nieuwe hotspots opduiken. Na het geniale kroketten-restaurant en de cookie dough bar, opent er nu binnenkort een ware stroopwafelwinkel haar deuren in Amsterdam. Yum!

De stroopwafelwinkel gaat al heel snel open en heet Van Wonderen Stroopwafels. Die achternaam doet wellicht een belletje bij je rinkelen, want de oprichter van de winkel is het broertje van ondernemer en vlogger Annic van Wonderen.

Bij Van Wonderen Stroopwafels kun je de good old stroopwafel kopen zoals je die gewend bent, maar dan versierd met allemaal zalige toppings. Wat je kunt verwachten? Onder andere M&M,s Oreo’s, chocolade of gezouten karamel. Dat klinkt toch té lekker?

De winkel zit gevestigd op een toplocatie, namelijk aan de Kalverstraat 190 te Amsterdam. Ideaal als je tussen het winkelen door zin hebt in een echte Hollandse snack. Wanneer de winkel precies haar deuren opent is nog niet duidelijk, dus we raden je aan om de Facebookpagina van Van Wonderen Stroopwafels in de gaten te houden. Can’t wait!

