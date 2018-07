Of je nu meer van de zonvakanties, avontuurlijke reizen of stedentripjes bent: als je op vakantie gaat, wil je vaak even ontsnappen aan het dagelijkse leven en heerlijk tot rust komen. En je kunt er pas ultiem van genieten als je ontspannen aan je reis begint.

Last-minute stressvolle situaties kun je dus zeker niet gebruiken en onnodig veel geld moeten uitgeven aan de reis wil natuurlijk niemand. Met deze hacks worden deze twee boosdoeners je bespaard:

1. Verre oorden

Uit onderzoek van Institute of Applied Positive Research blijkt dat je de dagelijkse sleur en de nodige stress die daarbij hoort het best achter je kunt laten als je ver van huis bent. Laat je portemonnee het dus toe, dan is het ’t verstandigst om een lange vlucht te nemen. Enne, als je de aanbiedingen in de gaten houdt, hoeft dat soms veel minder te kosten dan je denkt.

2. Korting op je overnachting

3. Check, check, dubbelcheck

Ten eerste: heb je gecheckt of je paspoort of identiteitskaart nog lang genoeg geldig is? Als je ‘m met spoed moet aanvragen, kun je én in de stress raken dat-ie niet op tijd klaar is én komt het je duur te staan. En dat zijn de precies de dingen die je niet wil, want zeg nu eerlijk: je wil toch ontspannen die welverdiende vakantie ingaan? Controleer daarnaast ook of je alles bij je hebt, van diarreepillen tot andere medicijnen en al het andere dat je mee wil nemen. Natuurlijk kun je op de bestemming zelf ook het een en ander aanschaffen, maar soms kun je niet meteen vinden wat je nodig hebt. Check ook of je koffer niet te zwaar is en of de afmetingen van je handbagage kloppen.

4. Goede voorbereiding

Als je goed voorbereid op reis gaat, zal je dat een hoop stress maar in vele gevallen ook geld besparen. Je weet immers waar je aan toe bent en zal niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Lees je alvast in in alle activiteiten die je wil ondernemen en maak alvast een (vrijblijvende) planning. Zo kun je jezelf én je reisgezelschap alvast voorbereiden op wat jullie gaan doen en een kostenplaatje op papier zetten.

