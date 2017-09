Storm buiten? Met deze dingen houd je de kids binnen zoet

De wind giert om het huis, de regen valt met bakken uit de hemel en code geel is zelfs afgegeven: het moge duidelijk zijn dat we vandaag maar beter binnen kunnen blijven. Geen buitenspelende kinderen dus! Om verveling te voorkomen, hebben we een aantal leuke ideeën verzameld. Zó houd je de kids zoet!

Binnen picknicken

De zomer lijkt voorbij te zijn, maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat alle zomerse activiteiten daarmee ook gelijk niet meer uitgevoerd kunnen worden. Houd daarom op een regenachtige dag gezellig een picknick binnen! Leg een kleedje neer, maak lekkere hapjes en doe een muziekje aan. Simpel, maar zo leuk!

Voorleesfeest

Niets zo gezellig dan boekjes lezen op de bank. Normaal gesproken lees je een verhaaltje voor het slapengaan, maar nu is er de tijd om er langer voor uit te trekken. Een groot verhaal, of álle lievelingsboekjes van de kinderen; hier vermaak je ze urenlang mee.

Ouderwetse spelletjes

Laat alle spelcomputers voor wat ze zijn, en tover de bordspellen uit de kast! Gezellig rond de tafel spelletjes spelen is ontzettend gezellig, en een leuke manier om de tijd te doden. Memory, Ganzebord of sjoelen; succes gegarandeerd!

Verkleden

Kun jij je nog herinneren hoe leuk je het vond om je moeders kleding aan te trekken? De kans is groot dat ook jouw kids het geweldig vinden om zich te verkleden. Een regenachtige middag is daar een uitgelezen moment voor. En waarschijnlijk beleef jij er ook veel plezier aan en levert het een aantal onvergetelijke foto’s op.

Huisje in huis

Nog zo’n activiteit die kinderen altijd leuk vinden om te doen: het bouwen van een grote hut. Met lappen, kleden en stoelen kunnen ze zich helemaal uitleven, en hun eigen huisje maken. En natuurlijk is het helemaal een feestje, als de kids ook thee in mogen drinken en koekjes mogen eten in hun eigengebouwde huisje. Nét echt!

Bron: Famme, Pure Wow, Beeld: Sanome Beeldbank