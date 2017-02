STOP DE PERSEN: 90s boyband *NSYNC plant een reünie

Hallelujah! Na Steps en Aqua is de cirkel rond: Lance Bass hintte in een interview namelijk op een reünie met zijn bandleden van *NSYNC, en dat is voor ons al reden genoeg om voor de rest van de dag met een brede glimlach op het gezicht rond te lopen.

*N-wie? *NSYNC is een van de meest succesvolle boybands uit de jaren negentig en begin 2000. De groep werd in 1995 opgericht in Florida en bestond uit Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick en – u wellicht bekend – Justin Timberlake. Vandaar ook de naam *NSYNC (JustiN, ChriS, JoeY, JasoN, and JC).

Samen brachten Justin en co. tussen 1997 en 2001 vier albums uit en wonnen ze verschillende awards. O.a. ‘Girlfriend’, ‘Bye Bye Bye’, ‘Pop’ en ‘It’s Gonna Be Me’ worden tot hun meest bekende hits gerekend.

Van ‘tijdelijke pauze’ naar definitieve breuk

In 2002 nam *NSYNC ‘een tijdelijke pauze’, maar vijf jaar later bevestigde Lance Bass dat de groep definitief uit elkaar was.

Toch is er van bad blood geen sprake. Zo kwamen de vijf mannen in 2013 samen om Timberlake op het podium te vergezellen tijdens de MTV VMA’s.

Reünie ter ere van de ster op de Hollywood Walk of Fame

Nu zou de band eind dit jaar een reünie plannen tijdens de inhuldiging van hun ster op de Hollywood Walk of Fame. Dat verklapte Bass zelf tijdens een interview met Entertainment Tonight.

‘We gaan iets doen. Wat het juist zal zijn, kan ik nog niet zeggen’, aldus een mysterieuze Bass. ‘Er komt sowieso een heel coole vinyleditie van ons kerstalbum, gezien dat dit jaar 20 jaar bestaat.’

De intussen 37-jarige zanger beloofde alvast dat de volledige band aanwezig zal zijn bij de onthulling van hun ster op de Walk of Fame in Hollywood later dit jaar. ‘Voor de reünie moeten we gewoon nog even bekijken wanneer we exact gaan samenkomen. We zijn echt heel slecht in plannen.’

