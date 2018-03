Stop de persen: Temptations Denise heeft blijkbaar een ontzettend leuke broer

Vind jij ‘Temptation Island’-verleidster Denise met haar blonde lange lokken en felblauwe ogen al een knappe verschijning? Wacht dan maar tot je haar knappe broer Jerrie ziet. De knapperd wordt door velen al de Nederlandse Jay Alvarrez – je weet wel, die populaire surfer met 5,9 miljoen volgers op Instagram – genoemd, en daar kunnen wij ons helemaal in vinden.

Lees ook: Heftig: Temptations Daniëlle kreeg te horen dat Mezdi nóg twee relaties had

Ondanks dat zijn zusje het leven in de spotlights achteraf liever aan zich voorbij had laten gaan, lijkt het haar broer daarentegen aardig te lukken om een leuke fanbase op te bouwen. Hoewel hij met zijn weelderige blonde haar zo op de cover van een surfmagazine zou kunnen staan, is Jerrie naar verluidt een professioneel kitesurfer en heeft hij inmiddels al heel wat van de wereld gezien. En dat deelt-ie maar al te graag op Instagram.

Knappe kop

Toch vermoeden wij dat hij zijn 7.138 volgers niet alleen te danken heeft aan zijn kunsten op het water. Jerrie heeft er namelijk ook een bijzonder leuke kop op zitten, en dan hebben we het nog niet eens over zijn afgetrainde torso gehad. Wat wil je nog meer? Wij zeggen: RTL, haal deze man binnen als verleider voor het volgende seizoen van Temptation Island. Leuk voor de dames op het eiland, nóg leuker voor de kijkers thuis!

Een bericht gedeeld door Jerrie van de Kop (@jerrievandekop) op 16 Aug 2016 om 11:25 (PDT)

Een bericht gedeeld door Jerrie van de Kop (@jerrievandekop) op 2 Feb 2018 om 7:34 (PST)

Een bericht gedeeld door Jerrie van de Kop (@jerrievandekop) op 19 Okt 2017 om 3:49 (PDT)

Een bericht gedeeld door Jerrie van de Kop (@jerrievandekop) op 18 Okt 2017 om 11:37 (PDT)

Een bericht gedeeld door Jerrie van de Kop (@jerrievandekop) op 16 Jul 2017 om 2:09 (PDT)

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Glamour | Beeld: Instagram, RTL