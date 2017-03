Stijlvol overnachten bij Hotel Pillows Amsterdam

Overnachten in je eigen land hoeft helemaal niet saai of suf te zijn. Integendeel. Het kan ook classy, luxe en stijlvol zijn. Mocht je een weekendje Amsterdam op de planning hebben staan of in je eigen stadje een staycation willen houden, raden wij je Hotel Pillows Anna van den Vondel aan. Flair approves!

Sommige kamers hebben zelfs een eigen terras of een schattig Frans balkonnetje. Tevens is het hotel voorzien van een prachtige hoteltuin en in de Living van het hotel kun je heerlijk tot rust komen. Natuurlijk is ook daar weer aandacht besteed aan het interieur, want ook de Living ademt stijl en klasse uit. En mogen we héél even een momentje voor die briljante groene stoelen?

Overnachten in het Pillows Anna van den Vondel is een ervaring die je niet snel zult vergeten. Je waant je in klassieke sferen met een moderne twist. Je slaapt in een joekel van een bed met fijn linnen en hebt zelfs een ware walk in shower tot je beschikking. Tevens staat er standaard een Nespressomachine in de kamers, net als een smart HD TV en een wireless sound system.

Voor het uitgebreide ontbijt kom je de volgende dag maar al te graag je bed weer uit. Het ontbijt wordt uitgeserveerd in de riante ontbijtzaal en is een klein applausje waard. Want op de kaart staat onder andere Griekse yoghurt met vers fruit en granola en homemade pap met noten en zaden. Daarnaast kun je ook kiezen voor scrambled eggs, of genieten van verse broodjes en croissantjes. Denk daar verse hete koffie of cappuccino bij, en daar is je perfecte start van de dag.

Boeken doe je heel simpel via de site, www.pillowshotel.com. Wanneer kunnen we gaan?

