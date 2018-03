Wanneer je de deur uitgaat, laat je creditcard dan maar eens een keertje thuis. Je zou jezelf namelijk zomaar in de schulden kunnen steken voor dat ene wat je ziet. Impulsief zijn is best leuk, maar houd het wel binnen de perken. Laat je dus niet overhalen. Je moet eerst voor jezelf duidelijk krijgen wat jij wel of niet accepteert. Zodra je daar zeker van bent, kun je pas knopen gaan doorhakken.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome