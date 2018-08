Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Wanneer jij nu een goede financiële kans ziet, ga er dan op af. Het is het juiste moment om een zakelijke overeenkomst te sluiten. Of misschien verandert er wel iets in je thuissituatie wat voor jou voordelige gevolgen heeft. Wees in ieder geval niet bang om eens een klein risico te nemen, de sterren staan aan jouw kant. Je kunt vandaag heftige reacties hebben op het andere geslacht. Het zal daarom lastig zijn een neutrale houding aan te nemen als dat eigenlijk noodzakelijk is. Je laat je door niemand iets zeggen.

Beeld: Sanne Bakker