Deze sticker laat precies weten wanneer je avocado eetrijp is

Als jij net als wij een avocado lover pur sang bent, dan zal het je vást ook weleens overkomen zijn dat je een ‘eetrijpe’ avocado hebt gekocht die knetterhard bleek te zijn. Niet leuk en al helemaal niet handig! Maar met déze sticket is die ellende voorgoed voorbij. Life saver!

Eetrijp

Wanneer is een avocado nou écht eetrijp? Moet je er helemaal in kunnen knijpen, moet de schil juist nog hard zijn of moet het daar ergens tussenin zitten? Een Redit-gebruiker plaatste een foto van een sticker die zomaar eens het antwoord op deze prangende vraag zou kunnen zijn.

Stickers plakken

Op de sticker zie je drie stadia van de schil van een avocado. De drie stadia hebben allemaal een andere kleur. De truc is simpel: je plakt de sticker op de avocado die je in je boodschappenmandje wilt gooien, en kijkt met welke kleur jouw avocado overeen komt. Komt de kleur overeen met het juiste stadium van de sticker, dán is je groene vriend klaar om opgegeten te worden!

Bekijk hieronder hoe de sticker eruit ziet. Handig, toch? Bron: Glamour

