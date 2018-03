Met een kinderachtig stemmetje tegen je huisdier praten is zo gek nog niet

‘Is-ie brave jongen? Ja, brave jongen!’ Hoe vaak betrap je jezelf er wel niet op dat je met een hoog stemmetje tegen je huisdier aan het praten bent? Je hoeft je niet te schamen, het is namelijk zo gek nog niet.

Het kan zelfs je band met je trouwe viervoeter verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van York. Een hoge stem en overdreven emotie maakt dat je beter met je beestje kan communiceren. Ook is het inderdaad zo dat je hierdoor eerder de aandacht hebt van je hond en commando’s beter opvolgen.

Hondgerichte spraak

Professor Katie Slocombe van Universiteit van York legt uit waarom deze hogere toon niet alleen goed werkt bij baby’s, maar ook bij dieren. Slocombe: ‘In het verleden heeft onderzoek uitgewezen dat door het hoge spraakregister, beter bekend als babypraat of babygerichte spraak, baby’s sneller leren praten. Er is ook een betere band tussen baby en ouder dan wanneer de ouders alleen volwassen stemmen gebruiken. Deze manier van praten vertoont veel overeenkomsten met de manier waarop baasjes met hun hond communiceren, ook wel hondgerichte spraak genoemd.’

Flinke jongen

Om te testen of er nu werkelijk een verschil te merken is tussen ‘normale’ spraak en hondgerichte spraak, hielden de wetenschappers spraakproeven bij 30 volwassen honden. Ze kregen bij de hondgerichte spraak vooral dingen te horen die voor hen van belang waren. Denk aan ‘Flinke jongen!’ en ‘Wandelen?’. Aan de andere kant werden normale zinnen uitgesproken, waarbij bijvoorbeeld verteld werd dat het baasje vanavond gaat tennissen. Niet heel interessant voor jouw viervoeter. Tijdens het uitvoeren van deze verschillende soorten spraak werd de aandachtsspanne en de sociale binding gemeten.

Meer interesse

En wat blijkt? Volwassen honden tonen inderdaad meer interesse en brachten meer tijd door met hun baasje als deze hondgerichte spraak met hondgerelateerde inhoud gebruikten. Maar wanneer de toonhoogte niet werd toegepast in dit onderzoek, vonden de honden zowel de hondgerelateerde als de volwassen inhoud even boeiend. Dat hoge, misschien wat kinderachtige stemmetje is dus echt wel nodig om goed de aandacht te trekken van jouw beestje.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock