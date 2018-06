Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Je mag best fantaseren over de toekomst, Steenbok. Wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? Als je dat voor ogen hebt, ga er dan gewoon mee aan de slag. Als het even moeilijk wordt, geef dan niet op. Deze dag laat zich niet voorspellen. Onverwachte wendingen en verrassende ontmoetingen wisselen elkaar af. Gelukkig laat jij je hierdoor niet uit het veld slaan. Jij blijft gewoon lekker je ding doen.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker