Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Je komt vandaag tot de ontdekking dat je ergens een positieve bijdrage aan kunt leveren. Eindelijk valt het kwartje en je voelt je er goed door. Je vindt het geweldig dat je iets nuttigs kunt doen, dat je iets kunt betekenen voor een ander. Ga niet te laat alleen over straat. Ook doordeweeks mag je jezelf best eens verwennen. Je kunt wel wat warmte gebruiken, letterlijk of figuurlijk. Doe voorzichtig met speculatie in onroerend goed.

Beeld: Sanne Bakker