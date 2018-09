Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Het wordt vandaag een rustige dag. In ieder geval veel rustiger dan anders en daardoor heb je ’s avonds nog veel energie over. Die overtollige energie kun je gebruiken om eens wat dingen te doen waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Je bent weer eens ouderwets materialistisch. Je spullen zijn heilig voor je en uitlenen is niet aan de orde. Het is prima dat je zo denkt, maar vergeet niet dat jij ook geregeld iets leent. Er staat niets hectisch op het programma en dat bevalt je uitstekend.

Geen Waterman maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker