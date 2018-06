Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Het is verstandig om vandaag kalm te blijven. Er kunnen zich namelijk nogal wat situaties voordoen waarbij je het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald. Als je rustig blijft kun je die situaties makkelijker in jouw voordeel oplossen. Misschien kun je zelfs een gunstige overeenkomst sluiten. Iemand in jouw directe omgeving heeft hulp nodig, hij of zij durft er alleen niet om te vragen. Wees dan zo genereus om het zelf aan te bieden.

Beeld: Sanne Bakker