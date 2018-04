Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Je bent de diplomatie zelve en je kletst net zolang als het nodig is, om de kou uit de lucht te halen. Op een of andere manier lukt jou dat wonderbaarlijk goed, zelfs als je in jouw hart denkt: ‘wat een onzinverhaal’. Het wordt tijd om die lopende zaken af te ronden. Je begint op een steeds langzamer tempo te werken, terwijl het einde eigenlijk al bijna in zicht is. Als je even goed kijkt, zie je dat je alleen nog maar details hoeft af te werken en daar hoef je heus niet alles voor stil te leggen.

Beeld: Sanoma Beeldbank