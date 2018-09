Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Denk nog even serieus na voordat je je in een avontuur stort. Je hebt waarschijnlijk een paar steken laten vallen en wie is daar nou mee bezig als het leven er te leuk voor woorden uitziet? Toch is het verstandiger om dat wel te doen, want anders word je niet alleen een slaaf van je eigen enthousiasme maar ook een slachtoffer. Wees vandaag voorzichtig met elektriciteit. Althans, als je geen schok wilt krijgen. Het lijkt wel alsof alles wat je aanraakt onder spanning staat. Dat geldt ook voor jouw contacten met mensen.

Beeld: Sanne Bakker