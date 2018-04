Je kunt goed nieuws verwachten van een familielid. Het komt voor jou nogal onverwachts, maar daardoor is het des te leuker. Een toevallige ontmoeting kan een veel specialer tintje krijgen dan je had gedacht en kan uitmonden in een zeer bijzondere ervaring. Normaal gesproken ben je niet zo van de romantiek, maar nu is dat toch anders. Verandering is soms dus echt verbetering.