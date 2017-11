Steeds jonger een mobieltje: te vroeg of noodzakelijk?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer kleuters al met een mobieltje op zak lopen. Zo hebben 441 vierjarigen al een gsm in hun bezit. Maar is het wel nodig om zo jong al een telefoon te hebben?

De voornaamste reden die ouders geven om hun telg er eentje te geven blijft toch bereikbaarheid. Zo kunnen ze altijd waar dan ook contact houden met hun spruit. Daarnaast zien vaders en moeders het als een stukje vrijheid en leren ze hiermee kids omgaan met technologie.

Steeds jonger

Ook blijkt uit dit onderzoek dat kinderen steeds jonger een telefoon krijgen. Zo’n 933 kinderen kregen al een gsm op hun vijfde en wel 2588 wanneer ze zes jaar oud waren. Dat het sowieso steeds vroeger wordt dat deze generatie bereikbaar is, laten ook cijfers van KPN zien. Gemiddeld kregen nu dertien- en veertienjarige hun eerste mobieltje toen ze rond de 11,7 jaar oud waren.

Nadelen

Maar zo jong al een gsm op zak heeft ook zijn nadelen. Zo laat een onderzoek van PanelWizard zien dat 89 procent van de ouders bezorgd is over nieuwe media als het gaat om kinderlokkers, cyberpesten en sexting. Herken je deze angst? KPN komt daarom vandaag met een campagne genaamd ‘Hoe overleef ik mijn eerste mobiel?’. Hierin kunnen ouders en kinderen met elkaar in gesprek over deze negatieve gevolgen.

Bron: LindaNieuws | Beeld: Shutterstock