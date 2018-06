Stedentrip in eigen land: waarom je zeker een keer naar Alkmaar moet

Als je een stedentrip boekt, denk je al gauw aan steden als Berlijn, Parijs en Londen. Maar óók Nederland heeft een hoop leuke plekken waar je misschien niet zo gauw aan denkt. Wat dacht je bijvoorbeeld van het gezellige Alkmaar?

Lees ook: Zin in een dagje ontspannen dit weekend? Ga lekker naar Zutphen

Van winkelen tot koffie drinken aan het water: in Alkmaar kan het allemaal. Maar dat is lang niet alles. Reisvlogger Bonnie van LibelleTV vertelt je alles over de Noord-Hollandse stad en laat de leukste plekjes zien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: LibelleTV | Beeld: iStock