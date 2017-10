Starbucks lanceert Vampire Frappuccino

Starbucks brengt deze herfst speciaal voor Halloween een nieuwe koffie uit, namelijk de Vampire Frappuccino. Het gaat om een ijskoude koffie met chocolade, aardbeiensaus – lees: fake bloed – en veel slagroom on top. Klinkt gevaarlijk lekker!



Halloween is een big deal in Engeland, dus Starbucks wil daar als hippe koffieketen natuurlijk niet achterblijven. Ze lanceerden in aanloop naar 31 oktober een nieuw soort drankje: de Vampire Frappuccino. Ze staken daarvoor hun good old Chocolate Cream Frappuccino in een nieuw jasje.

Bloed in je koffie

Ze voegden wat aardbeiensaus toe aan de chocolate cream, zodat het lijkt alsof er bloed in je koffie zit. Brrr! De smaak is heerlijk, want wie houdt er nu niet van de topcombinatie van chocolade en aardbeien? Het vampierdrankje krijgt nog twee vriendjes in het Halloweenmenu: de Mummy Cookie en Pumpkin Cookie Frappuccino.

Zombies of niet?

Enkele baristas van Starbucks praatten hun mond voorbij, en zodoende doet het gerucht de ronde dat er ook een Zombie Frappuccino zou komen. De zombiekoffie zou felgroen van kleur zijn en roze slagroom bevatten, die hersenen moeten voorstellen. De smaak zou richting appel en karamel gaan. Mmm, wij zijn nu al fan!

Citytrip

Wie die spookachtige guilty pleasures wil proeven, boekt het best een citytrip naar Engeland, want bij ons zijn de specials niet verkrijgbaar. London, here we come!

