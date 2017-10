Stap je in het huwelijksbootje? MediaMarkt doet nu ook aan weddingplannen

Wil je dolgraag trouwen met de liefde van je leven, maar krijg je spontaan stress als je je bedenkt wat er allemaal bij het organiseren van een bruiloft komt kijken? No worries, want je kunt nu ook in het huwelijksbootje stappen zónder al dat geregel. Dat doet MediaMarkt namelijk gewoon voor je.

Lees ook: Dit is volgens experts de beste leeftijd om te trouwen

MediaMarkt heeft een aanbieding voor een droombruiloft. Voor € 9.499,- krijg je twee prachtige trouwringen, een bruidstaart, muziek, bloemen en het bruidsboeket. Je visagie en haar wordt gedaan en je mag een trouwjurk uitzoeken bij Mary Borsato. Je toekomstige man kan zijn trouwpak op maat laten maken bij Rietbergh, en als je met een vrouw trouwt, kan je kiezen voor twee jurken. Jij en je geliefde worden getrouwd door niemand minder dan trouwambtenaar Dirk Zeelenberg.

Hoewel het natuurlijk heel fijn is dat je bovenstaande punten van je trouw to do-list kunt schrappen, missen wij nog wel een belangrijk onderdeel: de locatie. Ook een fotograaf en/of cameraman en catering worden bijvoorbeeld niet geregeld door de elektronicazaak.

Beeld: iStock