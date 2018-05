In deze stad schijnt de zon (bijna) altijd

Hoewel we de afgelopen dagen geluk hebben gehad met het weer in Nederland, lijkt het donderdag afgelopen te zijn. Wil je naar een plek waar de zon wél altijd schijnt? Ga dan eens naar Yuma.

Deze stad is zó zonnig, dat Yuma zelfs is opgenomen in het Guinness Book of Records. Mocht je nu denken, waar ligt dat? In Arizona, Amerika. Niet zo gek dus dat je hier de meeste zonuren ter wereld vindt. Wel 339 dagen per jaar kun je hier genieten van die gele bol. Omgerekend betekent dat dus dat er maar 26 dagen per jaar geen zon schijnt.

Heet, heter, heetst

Toch is het misschien niet zo verstandig om hier in hartje zomer een vakantie naar te boeken. Oké, je hebt dan waarschijnlijk sowieso wel zon, maar je moet dan ook rekening houden met temperaturen van wel 50 graden. Kun je beter een keer in de herfst of winter gaan, ook prima te doen.

Yuma Crossing Een bericht gedeeld door City of Yuma, Arizona (@cityofyumaaz) op 11 Aug 2017 om 11:44 (PDT)

