Zo leuk: dit springkasteel maakt jouw bruiloft compleet

Mocht je binnenkort gaan trouwen en ben je nog op zoek naar vermaak: wij hebben het gevonden. Deze springkastelen zijn namelijk té leuk. En ook nog eens volledig in stijl voor jouw grote dag.

Speciale wedding bouncy castles zijn namelijk een ding. Ideaal voor als er kleine kinderen komen of gewoon voor de volwassenen natuurlijk. Het is een concept van het Britse ‘A Wedding Wonderland‘ en zij hebben de leukste springkastelen. In het wit natuurlijk, met een feestelijk randje. Helaas leveren ze nog niet in ons kikkerlandje, maar er moet vast een bedrijf zijn dat dit hier op de markt wil brengen.

