Spoiler alert! Dít is de moordenaar van Jan Maes in GTST

Hij werd groots aangekondigd afgelopen najaar: de wintercliffhanger van Goede Tijden Slechte Tijden. Voor het eerst kreeg de serie een razendspannende en allesveranderende aflevering halverwege het seizoen, met een inhoud die soapmakers doorgaans voor de seizoensfinale bewaren. Centraal stond de dood van engerd Jan Maes van wie we dik vijf maanden later nog stééds niet weten wie ‘m heeft vermoord. Daar komt komende week éindelijk verandering in…

Wie o wie?

Begin januari was menig inwoner van Meerdijk de nieuwste griezel van het dorp liever kwijt dan rijk. Zoë, Anton, Bing, Lana en Amir hadden stuk voor stuk mot met de financieel directeur van het ziekenhuis toen hij plotseling dood uit het water bij zijn boot gevist werd. Al gauw bleek dat Maes niet door een ongeval om het leven gekomen was, maar moedwillig naar het dodenrijk is geholpen. Wie o wie had zijn woede niet meer onder controle?

Doorlezen op eigen risico

Even dachten we dat we moesten wachten op de échte cliffhanger van dit seizoen voordat we te weten zouden komen wie er achter de moord zit, maar dat blijkt – gelukkig – niet het geval. Het staat dikgedrukt bovenaan dit artikel, maar we benadrukken het nog maar eens: de tekst hieronder kan spoilers bevatten die je liever nog niet te weten komt. Doorlezen is dan ook op eigen risico.

Griezelige acties

Deze week al, op vrijdag 25 mei, krijgen we vast te zien voor welke engerd Lana, die sinds deze week na enkele maanden terugkeert in de soap, nou zo ontzettend bang is. Het blijkt niemand minder dan… Loes, de persoonlijke assistent van Nina. Dat zij ze niet helemaal op een rijtje heeft, werd de afgelopen weken meer en meer duidelijk. Zo zagen we hoe Loes haar zinnen zette op Bing, de man van Nina, en er griezelig veel voor over had om hem te veroveren. Zo gooide ze zichzelf voor Nina’s auto zodat ze van het ongeluk kon ‘herstellen’ bij Nina en Bing thuis, waar ze Nina stelselmatig begon te drogeren. Nu blijkt dat Loes ook Lana het leven zuur maakt…

Genadetrap

Na het weekend, in de uitzending van maandag 28 mei, komen we erachter waarom. Lana was namelijk getuige van de moord op Jan Maes, gepleegd door – jawel – de enige echte Loes. Niemand anders dan zij gaf de man de dodelijke trap op zijn borst. Loes bedreigd Lana – die nu weet dat de roodharige instaat is tot bijzonder nare dingen – dat áls ze ooit haar mond opentrekt, ze haar en haar moeder Sjors achterna komt. Tja, we snappen dat de gemiddelde tiener daar ontzettend bang van wordt…

Waarom Loes Jan nu precies gedood heeft, verklappen we nog niet. We moeten het natuurlijk wel een béétje spannend houden.

Au 🤕 @gtst Een bericht gedeeld door Beaudil Elzenga, actrice (@beaudilelzenga) op 4 Mei 2018 om 1:14 (PDT)

