Spice up your life met deze brunch in Spice Girls-thema

Zeg je de jaren ’90, dan zeg je Spice Girls. De nummers Wannabe, Stop en Spice Up Your Life kon iedereen luidkeels – en vaak lekker vals – meezingen. Nu kun je deze tijden herleven tijdens een brunch totaal in Spice Girls-thema.

The 90’s Brunch, een bedrijf dat gespecialiseerd is in heerlijke feestjes in 90s-stijl, organiseert op 16 september deze brunch van je leven. Ook het eten is een grote throwback met burgers, pizza en kip drumsticks.

Lip-sync battle

Daarnaast kan je genieten van al je favoriete muziek van de meidengroep en is er ook nog plek voor tunes van Nirvana, R Kelly en Eminem. Nog niet genoeg fun? Doe dan mee aan een lip-sync battle en gooi al je dansmoves in de strijd. Ook is er de mogelijkheid om je te verkleden: denk aan scrunchies voor in je haar, wijde broeken en haltertopjes. Dus wees geen wannabe en zorg dat je erbij bent!

Prijzen voor de tickets moeten nog bekend gemaakt worden, maar je kunt je ticket wel alvast hier reserveren.

