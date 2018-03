Oh no: de spelregels van Monopoly zijn anders dan je waarschijnlijk denkt

Al ontstaat er weleens ruzie of iemand aan het valsspelen is, de regels van Monopoly lijken duidelijk. Toch staan er wat zaken in de officiële spelregels die je waarschijnlijk verkeerd deed.

Zo mag je bij het vakje ‘vrij parkeren’ naar jouw idee heel de pot pakken. Maar wat blijkt nu volgens de officiële spelregels… er is helemaal geen pot! Een grote shock, we weten het. En er is nog meer.

Straat

Want heel het spel bestaat voornamelijk uit het kopen van straten en huizen. Daar kan niet veel aan fout gaan toch? Ook hierbij ontstaat wat verwarring. Want je dacht misschien dat zodra je op een straat terechtkwam, je deze mocht kopen of anders aan je voorbij mocht laten gaan. De volgende speler mag hierna gooien en zo gaat het spel verder. Niet helemaal.

Spelregels

De officiële spelregels zeggen namelijk: ‘Als een speler het object niet wil kopen, wordt het meteen per opbod verkocht, waarbij alleen de andere spelers mogen meebieden. Een straat of station wordt dus altijd verkocht, zodra iemand erop terecht komt. De speler die erop landt mag als eerste kiezen. Koopt deze speler het niet, dan krijgen de andere spelers de kans.’ Weten we dat ook weer.

