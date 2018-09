Molloten speculeren erop los: zijn dít de kandidaten van ‘Wie is de Mol 2019’?

Voor echte ‘Wie is de Mol?’-fanaten, ook wel molloten genoemd, is het nooit te vroeg om te beginnen met speculeren. Want welke BN’ers zien we terug in het volgende seizoen? De diehard fans denken het nu al te weten.

Lees ook: Jan Versteegh over zijn rol als Mol: ‘Heerlijk, iets weten wat de rest niet weet’

Eerder gingen er al geruchten over de plek waar het gloednieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ wordt opgenomen, en nu zijn de mogelijke kandidaten het gesprek van de dag. Op basis van het socialmediagebruik hebben de molloten in hart en nieren een rijtje opgemaakt van de bekende koppen die zij terug denken te zien.

Evelien de Bruijn

Als we de fans mogen geloven, gaan we Evelien de Bruijn – bekend van ‘Hart van Nederland’ – terug zien in ‘Wie is de Mol?’. Dit wordt gedacht omdat de presentatrice een maand lang afwezig is geweest op social media. Tussen 14 mei en 14 juni, om precies te zijn.

Nog meer

In dezelfde periode was het ook vrij stil op het Instagram-account van Sarah Chronis, zo viel de molloten op. En zij was niet de enige die zich stil hield in die periode; ook hoorden we niets van Thomas Erdbrink, de presentator van ‘Onze man in Teheran’. En Lars Gierveld van ‘Rambam’? Oók van de radar verdwenen.

Zouden deze BN’ers in het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ te zien zijn en zouden de molloten daarmee gelijk hebben? De tijd zal het moeten leren…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: ANP, Instagram