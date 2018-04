Speciaal voor alle fans: er bestaat nu een ‘Friends’-editie van Monopoly

In de jaren 90 was Friends een razend populaire televisieserie, en sinds alle seizoenen op Netflix te zien zijn, blijkt dat de avonturen van Rachel, Chandler, Ross, Monica, Joey en Phoebe nog steeds niet vervelen. Voor al die fans én liefhebbers van een potje Monopoly is er goed nieuws: er bestaat nu namelijk een gezelschapsspel dat het beste van twee werelden samenbrengt.

Spelletjesfanaten die geen aflevering van Friends gemist hebben, kunnen hun hart ophalen met een versie van Monopoly die geheel in het teken staat van hun favoriete televisieserie. Op de Britse webshop The Works is het ‘Friends’-spel opgedoken voor een bedrag van 29,99 pond, omgerekend zo’n 35 euro. Alle plekken uit de serie komen aan bod in het spel en je kunt in de huid kruipen van je favoriete personage. Speel je bijvoorbeeld met de dinosaurus die voor Ross staat of gaat jouw voorkeur uit naar de akoestische gitaar van Phoebe?

Voorraad

Eén ding is zeker: je kunt er een onvergetelijke avond mee beleven. Het slechte nieuws is dat het spel op dit moment is uitverkocht, maar we hopen natuurlijk van harte dat-ie gewoon weer op voorraad komt. Tot die tijd spelen we een potje ‘gewone’ Monopoly en zetten we Friends aan op de achtergrond. Ook niet verkeerd, toch?

