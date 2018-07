Eindelijk: Sony verfilmt de avonturen van de enige vrouwelijke plussize superheld

Het megasucces van Wonder Woman maakte één ding duidelijk: de wereld zat te wachten op een vrouwelijke superheld. Betekent dit succes dat de wereld nu ook klaar is voor een plussize superheldin op het witte doek? Sony Pictures waagt de gok en is bezig met de productie van Faith Herbert.

Faith is een bekend stripfiguur, die onder het alias Zephyr mensen in Los Angeles beschermt door te vliegen en objecten om haar heen te laten zweven. Faith can fly!

Op jonge leeftijd verloor ze beide ouders en sindsdien werd ze opgevoed door haar oma. De jonge Faith vindt haar troost in de fantasiewereld waar haar ouders haar vroeger over vertelden en vergrijpt zich aan stripboeken en sciencefictionfilms. Ze houdt van nerdy things. Uiteindelijk ontmoet Faith Peter Stanchek, die haar de kracht geeft om te vliegen.

In haar dagelijks leven heet Faith geen Zephyr, maar Summer Smith, en werkt ze als journalist. Haar stripfiguur is al jaren populair onder comicfans, omdat ze zorgt voor meer diversiteit, body positivity en altijd vrolijk is.

Faith en Sony

Sony heeft nu aangekondigd de verhalen van Faith te gaan vertalen naar het witte doek. En dat is vrij opmerkelijk: niet alleen omdat het hier om een vrouwelijke superheld gaat, maar ook omdat Faith een maatje meer heeft en niet van de standaard superheldzaken houdt.

Het is nog niet bekend wanneer de opnames beginnen en welke acteurs er meedoen. Zou hier dan eindelijk een solohoofdrol voor Rebel Wilson zijn weggelegd? We hopen van wel!

