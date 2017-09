Sollicitatiegesprek? Dan kun je het beste déze kleur dragen

Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek! You go girl! Maar de vreugde van de uitnodiging wordt dikwijls ondergesneeuwd door flinke outfitstress. Doe je een rok of een broek aan? Sneakers of pumps? Of toch gewoon maar een klassieke jurk? Uit onderzoek is gebleken dat je in ieder geval het beste kunt gaan voor één specifieke kleur, waarmee je kennelijk het beste kans maakt tijdens je sollicitatiegesprek.

Zelfverzekerde uitstraling

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat je tijdens een sollicitatiegesprek het beste kunt kiezen voor een zwarte outfit. Dit is natuurlijk sowieso al een veilig keuze waarmee je niet snel de plank mis kunt slaan, maar dat is niet alles. Want door de kleur zwart de dragen, straal je kracht en zelfverzekerdheid uit. En da’s niet verkeerd, wanneer je een goede eerste indruk wilt maken bij je potentiële nieuwe werkgever.

Betrouwbaar en capabel

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1000 personen, die allerlei verschillende kleuren moesten dragen. En wat bleek? Een zwarte outfit stak er met kop en schouders bovenuit. In vergelijking met andere kleuren, kwamen de mensen die zwart droegen als het meest betrouwbaar, capabel en serieus over.

Natuurlijk hebben sommige bedrijven een bepaalde dresscode – en is het gesprek zélf uiteindelijk doorslaggevend. Maar wanneer je met je handen in je haar voor je kledingkast staat, kun je dus het beste voor zwart gaan. Nu alleen nog zorgen dat je geen rare uitspraken doet van de zenuwen…

