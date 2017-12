Sneeuwalarm: komende dagen is er weer kans op winterse buien

De flinke sneeuwbuien van twee weken geleden staan nog vers in ons geheugen, en het ziet er wederom naar uit dat Nederland verandert in een winter wonderland. Volgens Weerplaza is er namelijk weer (natte) sneeuw op komst.

Woensdag wordt het overdag bewolkt met periodes van regen. Vooral in de ochtend en de avond trekken de regenbuien over ons land. Na woensdag wordt het weer kouder en is er (natte) sneeuw op komst. Dit duurt echter niet lang: na vrijdag komt er weer zachtere lucht ons kikkerlandje binnen en wordt het zo’n vijf tot tien graden.

