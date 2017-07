Slim vakantiebaantje: Niek (13) haalt bakken met geld binnen met zijn saxofoonskills

De zomervakantie betekent voor veel kinderen natuurlijk vrij zijn, maar ook vaak wat zakcentjes verdienen met een vakantiebaantje. Tussen de campingvakanties en stranddagjes door klussen ze nog even bij als aardbeienplukker of afwasser. Niek, 13 jaar oud en inwoner van Amersfoort, haalt wel wat meer binnen dan zijn vriendjes. Niek speelt namelijk fantastisch goed saxofoon, en krijgt van voorbijgangers zoveel geld in zijn koffer, dat hij honderden euro’s per dag verdient.

De jongen begon een halfjaar geleden als straatmuzikant met de saxofoon van zijn vader. Inmiddels heeft hij genoeg geld om zijn eigen instrument te betalen. De jongen speelt de sterren van de hemel en dat is te zien aan de goedgevulde koffer met geld.

Foto: Roeliene Bos

‘ONGEVEER HONDERD EURO PER UUR, DAT IS GEEN UITZONDERING’

Hij speelt elke dag een paar uurtjes in de binnenstad en houdt er dus een aardig zakcentje aan over. ‘Mijn vriendjes sjouwen drie uur met kranten voor een paar euro per uur, dan heb ik het toch beter voor elkaar’.

Bron: Indebuurt.nl

