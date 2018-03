Morgen naar het stembureau: dit is de sleepwet in een notendop

Morgen zijn er twee redenen om naar het stembureau te gaan, namelijk om te stemmen voor de gemeenteraad én voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv); ook wel de tapwet of sleepwet genoemd. Omdat we ons best kunnen voorstellen dat je nog niet weet of je voor of tegen de wet gaat stemmen, zetten we het één en ander voor je op een rij.

Help! Morgen is het al zover: je kunt je stem uitbrengen, vóór of tegen de sleepwet. Maar de tijd om je goed te verdiepen in de nieuwe wet, heb je nog niet gevonden. Geen zorgen, dit is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in een notendop.

Wat houdt de sleepwet in?

Op 21 maart vindt het raadgevend referendum in over de sleepwet, die op 1 mei in zou moeten gaan. Dit houdt in dat de uitkomst een advies is; wat de regering en het parlement daarmee doen, is aan hen. De sleepwet geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) het recht om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Door deze gegevens in kaart te brengen, beloven de inlichtingendiensten dat ze toenemende dreiging kunnen monitoren en hiermee de veiligheid van burgers kunnen blijven beschermen. Wat de AIVD en MIVD willen, is inzicht in de gegevens van contacten van (mogelijke) terroristen en gevaarlijke personen. In eerste instantie zouden ze alleen in kunnen zien wie met wie contact heeft; in een veel later stadium zou de inhoud pas vrijgegeven worden. Mochten de gegevens relevant zijn, dan mogen ze tot drie jaar bewaard worden.

Kritiek

Het kritiek op de wet is dat het de privacy van burgers zou schenden. Informatie van ‘onschuldige burgers’ zou óók afgetapt kunnen worden en tegenstanders waarschuwen voor het feit dat ‘een hele wijk afgeluisterd mag worden wanneer er een verdacht persoon woont’. Daarnaast willen ze niet dat de gegevens bewaard mogen worden.

Veiligheid vs. privacy

Simpel gezegd heb je twee opties als je stemt over de sleepwet; kies je namelijk voor veiligheid (dus vóór de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) of voor privacy (dus tegen de sleepwet).

Dit verandert er volgens RTL Nieuws op het gebied van privacy:

Op dit moment mogen inlichtingendiensten ongericht alleen communicatie onderscheppen die door de lucht gaat. Als de sleepwet ingaat, dan mogen ze ook de kabel aftappen. Dat betekent dat de diensten bij je internetgegevens kunnen – ook van onschuldige burgers – mits er aanleiding toe is.

Eerst mag de ‘oppervlakkige’ onderzocht worden, dus naar wie is er een bericht gestuurd en hoe laat, bijvoorbeeld. De inhoud mag pas in een later stadium bekeken worden door de inlichtingendiensten.

Zonder controle vooraf kan de data gedeeld worden met buitenlandse veiligheidsdiensten.

En deze dingen verandert de wet als het aankomt op veiligheid:

Volgens deskundigen kan de sleepwet een steentje bijdragen aan het verzamelen van relevante gegevens, en dat binnen een korte tijd. Dat kan ervoor zorgen dat een terroristisch netwerk beter in kaart kan worden gebracht.

Wanneer er een cyberaanval plaatsvindt, kan met de nieuwe wet beter worden onderzocht of de hackers op meerdere plekken hebben toegeslagen.

Als we generaal-majoor Eichelsheim mogen geloven, kan de sleepwet de levens van militairen redden. ‘Met deze wet kun je die veiligheid vele malen beter waarborgen en in mijn optiek red je daar ook levens mee’, aldus Eichelsheim tegenover RTL Nieuws.

In de nieuwe wet staat dat data opgeslagen mag worden. De inlichtingendiensten willen dit, omdat ze op die manier na een aanslag terug kunnen zoeken met wie een terrorist contact heeft gehad vóór de aanslag.

Bron: Radar (AVROTROS), RTL Nieuws | Beeld: iStock